Второй подъезд построят к технолицею имени Долгих в Истре в августе

Второй подъезд построят к технолицею имени Долгих в Истре. Движение по новой дороге планируют открыть к концу августа.

Как рассказали в областном Минтрансе, готовность объекта уже достигла 70%. В составе дороги обустроят три моста через реку Беляну.

«Также завершаются работы по устройству земполотна на примыкании к Новорижскому шоссе, выполнена инженерная защита склонов, ведется строительство локальных очистных сооружений — завершен монтаж всех накопительных резервуаров», — пояснили в ведомстве.

Новая дорога свяжет учреждение с Новорижским шоссе.

В министерстве напомнили, что в сентябре 2023 года было открыто движение по подъездной дороге до улицы Ленина в селе Павловская Слобода, которая обеспечила выезд на Волоколамское шоссе. Там обустроили тротуары, велодорожки, шумозащитные экраны и парковочные места.