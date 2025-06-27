Второй отборочный этап чемпионата «Битва роботов» пройдет в Одинцове в сентябре

Очередной сезон Международного чемпионата по битве роботов стартует в августе в России. Первый отборочный этап пройдет 23 августа в Перми, второй — в сентябре на территории Московской области.
Площадки для отбора разместятся в Одинцовском округе в парке «Патриот» и в Красногорске. Третий отборочный тур состоится 10 октября в городе Минеральные воды Ставропольского края, четвертый — 1 ноября в Екатеринбурге. Финал конкурса примут две московские площадки.
Прием заявок на участие в «Битве роботов» 2025 года завершен, к чемпионату допущено 112 команд. В ходе отбора участников оценивались оригинальность оборудования, опыт команды и креативность легенды. Больше всего участников будут представлять столичный регион — Москву и Московскую область. Международный чемпионат «Битва роботов» проводится ежегодно.
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