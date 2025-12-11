Второй очный модуль проекта «Герои Подмосковья» завершился в Солнечногорске

Второй очный модуль проекта «Герои Подмосковья» завершился в мастерской управления «Сенеж». Участники получили новые знания по направлению «Экономика и финансы». Теперь им предстоит закрепить их на практике в ходе стажировок.

Финалистами программы стали 70 ветеранов СВО, которые лучше всех проявили себя в ходе строгого отбора. В сентябре они изучали государственную политику и систему госуправления, а в ноябре — экономику и финансы. Полученные знания они закрепят на практике в органах власти. Их наставниками будут депутаты, министры и их заместители, а также главы округов.

Все финалисты программы принимали участие в спецоперации, на их счету — госнаграды и боевые заслуги. Теперь они осваивают новые навыки, чтобы в будущем продолжить служить государству.

«Коммуникация с наставником проходит как в рамках ежедневных рабочих совещаний, так и индивидуальных бесед. Он всегда готов ответить на вопросы и дать совет», — сказал участник программы Алексей Потапенок.

В рамках второго модуля ветераны посетили экскурсии по значимым объектам Солнечногорска, понаблюдали за ремонтом социальных и коммунальных объектов.

«Бойцы уже знают, что такое ответственность и долг. Для меня лично возможность поделиться знаниями — большая честь. Уверен, такой опыт очень ценен для будущих управленцев», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Следующий модуль начнется в феврале. Участники будут изучать региональное и муниципальное управление.

Узнать больше о программе можно на официальном сайте.