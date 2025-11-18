Второй модуль проекта «Герои Подмосковья» о финансах начался в Солнечногорске

Второй образовательный модуль программы «Герои Подмосковья» начался в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Его посвятили экономике и финансам, а также их влиянию на систему госуправления. После 10-дневного курса ветераны пройдут стажировки под руководством опытных наставников.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает возможность ветеранам СВО получить знания и навыки для работы на госслужбе или в коммерческих предприятиях. Обучение разбито на четыре модуля. Как рассказал директор Центра управления групповой коммуникацией ВШГУ РАНХиГС Александр Даниш, второй посвятили влиянию экономики на систему госуправления.

«Модуль программы нацелен больше на финансы, экономику, межбюджетные отношения. Вообще в целом реализуется принцип обучения от общего к частному. Если первый модуль мы больше говорили о конституционных основах государственного управления, о системе государственного управления, то сейчас больше вопросы посвящено отраслевой специфике», — сказал он.

Одним из участников программы стал ветеран СВО Александр Шелковой. До службы он работал на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса и продолжил там свою деятельность после спецоперации. Он отметил, что полученные знания помогут развить управленческие навыки и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

«Здесь мы на этой программе общаемся с ребятами из других регионов, где мы делимся опытом других регионов. И находим точки соприкосновения», — поделился он.

Второй модуль программы продлится 10 дней, после чего бойцы пройдут стажировки в государственных учреждениях и местных администрациях.