Второй международный форум ОЭЗ пройдет в Подмосковье 3 и 4 октября

Второй международный форум особых экономических зон — 2024 пройдет в Дубне 3 и 4 октября. Мероприятия организованно при поддержке Минэкономразвития, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Зампред правительства России Александр Новак отметил, что особые экономические зоны служат ключевым инструментом для развития территорий, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, создания очагов экономического роста и формирования отраслевых кластеров.

Он добавил, что международный форум, проходящий второй год подряд, станет важной площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия российских и зарубежных ОЭЗ с управленческими командами инвестиционных площадок, производственными компаниями и инвесторами.

В 2024 году в Дубну пригласили коллег из стран БРИКС, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ для продолжения обмена опытом, налаживания взаимовыгодного партнерства и формирования новых кооперационных связей. Александр Новак выразил уверенность в том, что работа на форуме будет продуктивной и позволит реализовать больше совместных проектов.

В рамках форума планируются деловые встречи и переговоры с российскими и международными инвесторами для создания крепких деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также организуют диалоги между предпринимателями и представителями госструктур для обсуждения будущего отечественных особых экономических зон.

Подобные мероприятия помогают привлечь инвесторов в регион и создать дополнительные рабочие места для жителей Московской области.

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