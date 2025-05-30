Второй массовый ЕГЭ по русскому языку стартовал в Серпухове

Экзамен по русскому языку является одним из главных этапов при поступлении в большинство вузов. Школа № 10 в Серпухове стала одним из пунктов проведения экзамена, где собрались 207 выпускников из Школы современного образования, Центра непрерывного образования и Туровской школы.

В этом году среди участников экзамена особенно много выпускников прошлых лет — их насчитывается 37 человек. Они также предъявляют паспорт, подписывают памятку и занимают свои рабочие места. Мотивы у них разные: кто-то хочет улучшить свой предыдущий результат, а кто-то решил получить высшее образование спустя несколько лет после окончания школы.

«Разумеется, ребята испытывают волнение, это заметно. Но мы делаем всё возможное, чтобы помочь им справиться с волнением, поддерживаем и создаем комфортные условия, чтобы экзамен прошёл успешно», — поделилась руководитель пункта 5409 Юлия Рогачева.

Как и обычно, за ходом экзамена следит общественный контроль. Институт общественных наблюдателей работает уже несколько лет, и сегодня на пункте присутствуют четыре таких наблюдателя.

Результаты станут известны не позднее 13 июня.