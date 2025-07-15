Второй летний Кубок футбольных мам завершился в Красногорске. Трофей получила команда «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга, рассказали в областном Минспорте.

По итогам игр «Золотого кубка» первое место заняла команда «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга, на второй строчке расположился «Юниор» из Клина, а на третьей — «Апельсинки» из Москвы.

В «Серебряном кубке» победителями стали «Футбольные мамы» из Москвы, второе место получили «Динамо» из Брянска, третье — еще одна команда «Футбольные мамы» из Москвы.

«Кубок Надежды» также завоевала сборная «Футбольные мамы».

Лучшим вратарем турнира признали Ольгу Краснощекову, лучшим защитником — Алину Зиновьеву, лучшим нападающим — Жанну Крупенину, лучшим игроком — Веру Солошенко.

Соревнования прошли в рамках госпрограммы «Спорт России» 12 июля. Следующий турнир состоится в Дмитрове 30 августа.