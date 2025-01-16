Второй корпус ЖК «Союзный» в Одинцове ввели в эксплуатацию

В жилом комплексе «Союзный», расположенном в городе Одинцово, завершено строительство и введен в эксплуатацию второй корпус. Соответствующее разрешение выдало застройщику Министерство жилищной политики Московской области.

В новом корпусе сможет обустроиться 471 семья. Квартиры в новом здании предлагают с разнообразными планировками, площадь которых варьируется от 28 до 124 квадратных метров. Особое внимание уделено дизайну помещений: жилье оснащено большими окнами с увеличенным остеклением и панорамными лоджиями, что делает пространство более светлым и уютным.

Для будущих жильцов предусмотрели четыре варианта отделки, включая возможность обустройства мастер-спальни, гардеробной и гибкого зонирования комнат. На первых этажах корпуса размещены коммерческие помещения, которые в дальнейшем могут использовать под магазины, кафе или другие объекты инфраструктуры.

ЖК «Союзный» находится в 8-м микрорайоне Одинцово. В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся зеленые зоны, детские игровые площадки, спортивная зона, зоны отдыха и сквер, названный в честь жилого комплекса. Для удобства жителей оборудуют крытые отапливаемые паркинги, три автостоянки и многоуровневая парковка. Кроме того, на территории квартала планируют строительство детского сада, рассчитанного на 245 мест, и поликлиники, способной принять до 60 пациентов в смену.