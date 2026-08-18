Второй корпус высокотехнологичного ветгоспиталя построят в Сколкове в этом году

Строительство второго корпуса высокотехнологичного ветеринарного госпиталя в Сколкове завершат до конца года. Сейчас специалисты монтируют внутренние инженерные системы, отделывают помещения и фасад, а также благоустраивают территорию, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

В проект инвестируют свыше миллиарда рублей. Его реализацию сопровождает Центр содействия строительству Московской области, специалисты которого помогли оформить необходимую разрешительную документацию.

Площадь нового здания превысит 2,6 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют операционные, собственную лабораторию для оперативной диагностики и помещения для обучения ветеринарных врачей.

Главной технологической особенностью станут интеллектуально интегрированные операционные — первые в российской ветеринарии. Система объединит оборудование, медицинские данные и инструменты управления в единый комплекс.

Открытие корпуса позволит госпиталю принимать больше животных, проводить сложные диагностические и хирургические вмешательства, а также расширить подготовку специалистов.

Первый корпус работает с 2020 года. Там действуют отделения реанимации и интенсивной терапии, анестезиологии, неврологии, лабораторной диагностики и физической реабилитации. За пять лет помощь в госпитале получили более 51 тысячи животных.