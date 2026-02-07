Второй корпус Центра образования №1 в городском округе Пушкинский ждет обновление

В городском округе Пушкинский, на улице Академика Янгеля, дом 31, в самом разгаре процесс реконструкции второго корпуса Центра образования №1. Это здание с богатой историей: за 103 года оно выпустило множество достойных людей, среди которых особенно выделяется советский архитектор Владимир Климов — соавтор мемориального ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены.

Сейчас легендарное здание переживает новый этап возрождения. Строители завершили все демонтажные работы: сняли старые покрытия со стен, полов и потолков во всех помещениях — от подвала до пятого этажа. Снаружи здания уже установили подъемник для подачи материалов.

«С помощью него будем поднимать кирпичи, плитку, сухие смеси и все необходимое для внутренних работ», — пояснил прораб строительной компании Владимир Андреев.

Сейчас в школе обрабатывают потолки пескоструем, после чего приступят к чистовой отделке. За работами следит группа общественного контроля, в которую входят учителя и родители учеников, представители администрации и депутатского корпуса.