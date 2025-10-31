Второй корпус школы № 21 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Второй корпус средней общеобразовательной школы № 21 в Щелкове капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят все помещения, установят новую мебель и технику.

Как рассказали в областном Минстрое, здание находится на улице Свердлова. Его построили в 1963 году. Площадь объекта превышает 1,2 тысячи квдаратных метров.

В корпусе обновят фасад, кровлю, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также окна и двери. В помещениях появится современная мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.