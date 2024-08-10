Второй корпус школы № 12 в Домодедове на 825 мест откроется 1 сентября

Фото: Анастасия Сараева

Школа в жилом комплексе «Домодедово парк» почти готова. Второй корпус образовательного учреждения № 12 на 825 мест откроется 1 сентября.

На объекте трудятся 55 рабочих, восемь инженерно-технических сотрудников, двое механизаторов и две единицы спецтехники. Завершены все строительные работы. В классах подключают компьютеры и телевизоры. В спортивном зале установлен инвентарь: баскетбольные кольца, турники и футбольные ворота. Педагоги принимают в библиотеке учебные пособия и расставляют их по абонементам.

«Сейчас проводим пусконаладочные работы вентиляционных систем, систем электроснабжения и слаботочных систем. Что касается строительных работ и благоустройства — эти работы завершены», — рассказал ответственный инженер проекта школы в «Домодедово парк» Сергей Эмирян.

Общая площадь второго корпуса школы № 12 в Домодедове — 16 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 825 учеников. В старшие классы примут 525 человек, а в начальные — 300 ребят. Новое образовательное учреждение позволит разгрузить первый корпус и избавиться от второй смены.

Первого сентября здесь откроются IT-класс технологического профиля, космический класс в сотрудничестве с Госкорпорацией «Роскосмос» и лингвистический класс по изучению китайского языка в партнерстве с университетом Просвещения и Московским государственно-педагогическим университетом.

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