Второй корпус Можайского техникума капитально отремонтируют в 2026 году

Учебно-производственный корпус и мастерские Можайского техникума капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят коммуникации, установят современное оборудование и мебель.

Корпус техникума на улице Мира в Можайске проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят коммуникации и сантехническое оборудование, а также окна и двери. Там проведут отделку помещений и благоустройство территории. Для учреждения закупят мебель и учебное оборудование.

Подрядчик уже приступил к работам, рассказали в областном Минстрое.

Ремонт проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».