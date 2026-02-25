Второй корпус Можайского техникума капитально отремонтируют к сентябрю

Второй корпус техникума на улице Мира в Можайске капитально отремонтируют. Завершить работы планируют к сентябрю.

Пордрядчики уже завершили демонтаж старых конструкций, привели в порядок крышу и возвели новые перегородки.

«Строители штукатурят стены, проводят электрику, монтируют системы канализации и водоснабжения, а также слаботочные сети видеонаблюдения и пожарной безопасности», — рассказали в областном Минстрое.

В пятиэтажном здании разместят мастерские, лаборатории, учебные классы, раздевалки и другие кабинеты. В здании установят новую мебель и технику.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».