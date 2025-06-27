Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 29 июня

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 26 июня. Он произошел вблизи поселка Исаакиевское Озеро. Возгорание потушили силами семи специалистов. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на больше части территории Подмосковья с 27 по 29 июня. При этом 27 числа в Волоколамском, Истринском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет первый, а в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Шатурском — третий.

В выходные третий класс также сохранится в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

Температура в Подмосковье в этот период будет подниматься до 22 градусов тепла днем и опускаться до восьми ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.