Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 14 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 11 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, второй класс пожарной опасности установится на большей части территории региона с 12 по 14 августа. При этом 12-го числа в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах ожидают первый класс, 13 августа в Виноградовском, Истринском, Клинском и Ступинском — первый, а в Бородинском — третий, 14 августа в Шатурском лесничестве — первый, а в Бородинском, Дмитровском и Ногинском — третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 22 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».