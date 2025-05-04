Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 6 мая

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в большинстве районов Московской области 4 мая. В Дмитровском, Сергиево-Посадском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — первый класс.

Такая же ситуация ожидается 5 и 6 мая — во многих районах сохранится второй класс пожарной опасности, а в ряде лесничеств, в том числе Дмитровском, Клинском и других — первый.

Температура воздуха в ближайшие дни составит от +9 до +17 градусов, ночью — от +2 до +13 градусов. Возможна переменная облачность и кратковременные дожди.

Напомним, при обнаружении возгорания, необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.