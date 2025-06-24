Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 26 июня

Во вторник 24 июня в Московской области сохранится второй класс пожарной опасности. На 25 июня аналогичная ситуация прогнозируется почти по всему Подмосковью, за исключением Виноградовского, Егорьевского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского и Шатурского лесничеств, где ожидается более высокий — третий класс пожарной опасности.

В Комлесхозе сообщили, что в четверг 26 июня в большинстве районов сохранится второй класс опасности. В ближайшие дни в регионе будет облачная погода с прояснениями, возможны дожди. Дневная температура составит от +15 до +21 градуса, ночью — около +9 градусов.

Жителей Подмосковья просят быть внимательными в лесу и при первых признаках возгорания немедленно сообщать об этом на горячую линию лесной охраны по телефону 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.