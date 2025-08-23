Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 25 августа

С 22 по 25 августа в на большей части Подмосковья прогнозируют второй класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в «Русском лесу» ожидается первый класс.

В Комлесхозе региона уточнили, что 24 августа ситуация сохранится: в большинстве районов области установится второй класс, а в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах и «Русском лесу» — первый. В ближайшие дни температура воздуха будет держаться в пределах 11–19 градусов тепла днем и 6–12 градусов ночью, ожидается переменная облачность и местами возможны дожди.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что при обнаружении возгорания нужно сразу сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или набрать номер 112.