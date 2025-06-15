Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 16 и 17 июня

За сутки в лесах Московской области возгораний не выявили. В Комлесхозе региона сообщили, что 15 июня на всей территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.
На 16 июня синоптики прогнозируют второй класс пожарной опасности, за исключением Шатурского лесничества, где сохранится первый класс. Также 17 июня по-прежнему будет действовать второй класс пожарной опасности.
Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +13 до +23 градусов днем и от +10 до +13 градусов ночью. Ожидается облачная погода без значительных прояснений, возможны дожди. Напомним, при обнаружении возгорания, необходимо срочно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.
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