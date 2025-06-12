Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 12 и 13 июня

В четверг 12 июня на большей части Московской области сохранится второй класс пожарной опасности. В некоторых районах, таких как Клинское лесничество, уровень поднимется до четвертого — это значит, что риск возгораний в лесах остается высоким. В лесничествах «Русский лес», Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском и других — третий класс, что также требует осторожности.

На 13 июня прогноз похожий: в большинстве районов установится второй класс пожарной опасности, в Клину — четвертый, а в Луховицком и Ступинском лесничествах ожидается минимальный — первый класс. К 14 июня ситуация стабилизируется — по всей области ожидается первый класс пожарной опасности.

В Комлесхозе Московской области сообщили, что 11 июня в Хорловском лесничестве, вблизи деревни Шильково, произошел пожар. Площадь возгорания оперативно ликвидировали силами четырех пожарных и двух единиц техники. Пожар удалось потушить в день обнаружения.

Сотрудники лесной охраны просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными в лесу. При обнаружении дыма или огня, необходимо звонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00 или в 112.