Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 09:30 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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В минувшее воскресенье, 12 мая, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 13 по 15 мая на большей части области спрогнозировали второй класс пожарной опасности. При этом первый установится 13 мая в Волоколамском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» и 14 мая в лесничестве «Русский лес»

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Сегодня и в ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 12 градусов днем и опустится до четырех ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

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