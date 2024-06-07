Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 июня
Второй класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 7 по 9 июня. Местами риски увеличатся до третьего класса.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности в эти дни будет в Клинском и Шатурском лесничествах. А в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится третий класс.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 22 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди с грозами.
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