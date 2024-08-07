Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 6 августа. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхоза Подмосковья, с 7 по 9 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. При этом 7 августа в Виноградовском лесничестве, 8 августа в Бородинском и лесничестве «Русский лес» и 9 августа в Егорьевском, Луховицком, Подольском лесничествах ожидают первый класс.

Третий спрогнозировали 7 августа в Бородинском, Клинском, Наро-Фоминском и в лесничестве «Русский лес», 8 августа в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском и 9 августа в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, местами пройдут дожди.

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