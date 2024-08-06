Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 5 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 6 по 8 августа на большей части территории области спрогнозировали второй класс пожарной опасности. При этом третий ожидают 6 августа в Бородинском, Клинском и Подольском, 7 августа в Бородинском, Московском учебно-опытном, Подольском и Сергиево-Посадском и 8 августа — в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах.

Первый установится 7 и 8 августа в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается малооблачная погода с прояснениями, небольшие дожди.

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