Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 октября

В Подмосковье сохраняется спокойная лесопожарная обстановка. По данным на 4 октября, возгораний на территории лесного фонда области не зафиксировали. В ближайшие дни синоптики и специалисты лесного хозяйства ожидают умеренный уровень пожарной опасности.

Так, 5 октября на большей части региона прогнозируется второй класс пожарной опасности, а в Наро-Фоминском лесничестве — третий, 6 октября ситуация останется стабильной: на большей части области сохранится второй класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидается первый класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском и в лесничестве «Русский лес» — третий.

Температура воздуха днем составит от +8 до +15 градусов, ночью — от +5 до +9. Погода будет облачной, местами возможны небольшие дожди.

Жителей региона просят соблюдать осторожность в лесу и при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать о них по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.