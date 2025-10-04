Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 октября

В ближайшие дни в лесах Подмосковья установится второй класс пожарной опасности. В Комлесхозе региона уточнили, что в Наро-Фоминском лесничестве будет действовать третий класс, а в Талдомском — первый.
Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов, ночью — от +6 до +10. Ожидается переменная облачность, преимущественно пасмурно, местами возможны дожди. Жителям региона напоминают: при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте