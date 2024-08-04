Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 августа

Представители Комлесхоза Московской области поделились прогнозом пожарной безопасности на ближайшие несколько дней. Специалисты отметили, что в субботу, 3 августа, в лесах региона не произошло пожаров.

Четвертого, 5 и 6 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Ногинском, Бородинском, Луховицком лесничествах установят первый класс.

Четвертое августа в народном календаре считается днем Марии Ягодницы, или Марьиным днем. По народным приметам, в этот день можно предсказать качество урожая. Например, если сегодня будет гроза, то это предвещает богатый урожай зерновых. Кроме того, появление опят в лесу сигнализирует о том, что осенью грибов будет немного.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».