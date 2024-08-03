Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 5 августа

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие несколько дней. Представители ведомства также отметили, что 2 августа в лесах региона не было зафиксировано возгораний.

По словам специалистов, 3, 4 и 5 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Талдомском, Истринском, Клинском, Егорьевском и ряде других лесничеств установят первый класс.

Синоптики прогнозируют, что температура днем прогреется до 20-24 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 13-14 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.

Комлесхоз напоминает, что в случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

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