Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 5 апреля

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 2 апреля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, с 3 по 5 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. При этом первый установится 3 апреля в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском, а также в лесничестве «Русский лес» и 4 апреля в Ступинском. Третий спрогнозировали 3 апреля в Волоколамском и Клинском, 4 апреля в Волоколамском, Клинском и Шатурском и 5 апреля в Волоколамском и Клинском.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет подниматься до 12 градусов тепла и опускаться до двух. Ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди.