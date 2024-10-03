Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 октября

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 2 октября. Они произошли в Егорьевске и Балашихе. Огонь ликвидировали в день обнаружения силами 65 специалистов. В ближайшие дни в регионе установятся второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 3 октября на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Егорьевском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают третий, а в Ступинском и Луховицком — второй.

В пятницу, 4 октября, спрогнозировали второй класс. Третий установится в Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», четвертый — в Луховицком и Ступинском.

В субботу, 5 октября, на всей территории Подмосковья спрогнозировали первый класс.

В ближайшие дни температура поднимется до 19 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается переменная облачность, в пятницу возможны дожди.

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