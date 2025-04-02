Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 апреля

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 1 апреля. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый и второй классы пожарной опасности.

По данным Комлесхоза Подмосковья, 2 апреля на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. При этом в Клинском и Талдомском лесничествах будет второй, а в Волоколамском — третий.

В четверг, 3 апреля, специалисты спрогнозировали второй класс пожарной опасности, однако в Бородинском, Дмитровском, Егорьевском, Луховицком лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится первый, а в Волоколамском — третий.

Второй класс также ждут 4 апреля. В этот день первый ожидают в Егорьевском лесничестве, а третий — в Волоколамском, Клинском и Талдомском

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет подниматься до 12 градусов тепла и опускаться до двух. Ожидается переменная облачность, без осадков.