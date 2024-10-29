Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 31 октября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 28 октября. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 29 по 30 октября на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах ожидают первый. Его также спрогнозировали по всему региону 31 октября.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до одного ночью. Ожидается пасмурная погода с прояснениями, а также дожди.