Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 октября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 27 октября. В ближайшие дни в регионе установится второй клас пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 28 по 30 октября в регионе установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах спрогнозировали первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до четырех ночью. Ожидается пасмурная погода с прояснениями, а также дожди.