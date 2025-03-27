Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 марта

В минувшую среду, 26 марта, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

По сообщению Комлесхоза, с 27 по 29 марта на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. При этом первый ожидают в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Третий установится 29 марта в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 10 градусов тепла днем и опустится до нуля ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди.