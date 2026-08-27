Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 августа

В среду, 26 августа, на территории государственного лесного фонда Московской области не возникло ни одного очага возгорания. Специалисты дали прогноз на пожарной опасности на ближайшие дни.

В четверг для большинства районов региона установлен I класс. Повышенный II класс сохраняется в Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском ведомствах и парке «Русский лес» действует III класс — уровень риска возрастает.

Общая обстановка 28 и 29 августа стабилизируется до II класса. Однако перечисленные выше восемь лесн вместе с парком «Русский лес» останутся в зоне действия III класса. К ним 29 августа присоединится и Московское учебно-опытное лесничество.

Синоптики прогнозируют на сегодня и ближайшие дни ровную погоду: дневная температура составит от +16 до +21 градуса, ночная опустится до +8 градусов. Ожидаются переменная облачность без осадков.

При обнаружении дыма или огня следует позвонить на горячую линию лесной охраны по номерам 8-800-100-94-00 или 112.