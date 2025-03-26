Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 марта

Во вторник, 25 марта, в Московской области потушили один лесной пожар на площади 0,4 гектара. В ближайшие дни в регионе ожидается второй класс пожарной опасности.

Вчера возгорание зафиксировали в Гжельском участковом лесничестве, расположенном в четырех километрах от деревни Захарово в Раменском округе. В тушении участвовали 23 специалиста и девять единиц техники.

С 26 по 28 марта на большей части Подмосковья спрогнозировали второй класс пожарной опасности, а в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – первый класс.

В четверг в Дмитровском, Егорьевском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах ожидается третий класс опасности.