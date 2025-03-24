Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 марта

Один лесной пожар произошел в Подмосковье 23 марта. Его выявили в Озерном участковом лесничестве, огонь распространился на площади 0,8 гектара. Его потушили в день выявления. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.
Как сообщили в региональном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности ожидают с 23 по 26 марта. При этом 25 марта в Шатурском лесничестве установится третий, а 26 марта в Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах — первый.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опуститься до нуля ночью. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, возможны небольшие дожди.
Развязку между Володарским и Каширским шоссе в Ленинском округе откроют весной
Областной семинар для директоров домов культуры прошел в Наро-Фоминске
Андрей Воробьев: почти 600 ключевых объектов ЖКХ в Подмосковье обновят к осени
Россиян предупредили о небольших отпускных за майские праздники
Маск вступился за Трампа после обвинений в предательстве Украины
Минэкологии Подмосковья предложило сократить срок рекультивации земель до 5 лет
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте