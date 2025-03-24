Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 марта

Один лесной пожар произошел в Подмосковье 23 марта. Его выявили в Озерном участковом лесничестве, огонь распространился на площади 0,8 гектара. Его потушили в день выявления. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности ожидают с 23 по 26 марта. При этом 25 марта в Шатурском лесничестве установится третий, а 26 марта в Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах — первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опуститься до нуля ночью. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, возможны небольшие дожди.