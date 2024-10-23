Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 октября
Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 22 октября. До 25 октября в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на всей территории области до 25 октября.
Сегодня и в ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется днем до 12 градусов и опустится ночью до шести. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.
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Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 октября
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