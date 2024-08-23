Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 22 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 23 августа на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

В субботу, 24 в области спрогнозировали второй класс пожарной опасности. Первый установится в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, а третий — в Волоколамском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В воскресенье регионе также ждет второй класс пожарной опасности, однако в Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 13 ночью. Ожидается малооблачная погода.

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