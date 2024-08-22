Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 августа

Два пожара потушили в подмосковных лесах 21 августа. Они произошли в двух километрах от деревни Вальковская под Шатурой. В ближайшие дни в регионе остановятся второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на большей части территории региона 22 и 23 августа, при этом в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В субботу, 24 августа, спрогнозировали третий класс пожарной опасности, за исключением Наро-Фоминского лесничества, где установится первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 — ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны локальные кратковременные ливни.

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