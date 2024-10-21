Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 октября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 20 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 21 по 23 октября на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом 21 октября в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидают первый.

В ближайшие дни температура в Подмоскове поднимется до десяти градусов днем и опустится до четырех ночью. Ожидается облачная погода, возможны дожди.

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