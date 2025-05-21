Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 мая

Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 20 мая. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

С 21 по 23 мая на большей части территории области ожидают второй класс пожарной опасности. При этом 21 числа в Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах установится первый, а в Наро-Фоминском и «Русский лес» — третий.

Повышенные риски также спрогнозировали 23 мая в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшее время температура в Подмосковье будет подниматься до 23 градусов тепла днем и опускаться до 11 ночью. Ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди.