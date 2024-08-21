Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 20 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 21 по 23 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. При этом третий ожидают 21 августа в Луховицком, Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, 22 августа в Егорьевском, Луховицком, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском и 23 августа в Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 14 ночью. Синоптики спрогнозировали малооблачную погоду и локальные кратковременные ливни.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».