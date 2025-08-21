Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 20 августа. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном Комлесхозе, с 21 по 23 августа на большей части территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности. При этом второй ожидают в Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», а третий — в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском.

В этот период температура днем будет подниматься до 19 градусов днем и опускаться до шести ночью. Ожидается переменная облачность, дожди пройдут только на востоке Подмосковья.