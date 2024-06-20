Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 июня

Фото: Медиасток.рф

Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 19 июня. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 20 июня на большей части территории области спрогнозировали второй класс пожарной опасности, при этом в Бородинском лесничестве установится первый.

В пятницу, 21 июня, на большей части Подмосковья будет первый класс пожарной опасности, а в Ногинском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — второй.

В субботу, 22 июня, на всей территории области установится второй класс.

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