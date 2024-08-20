Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 19 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 20 августа на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности, при этом второй спрогнозировали в Егорьевском лесничестве, третий — в Луховицком, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес».

В среду, 21 августа, в Подмосковье ожидают второй класс пожарной опасности, за исключением Луховицкого, Подольского, Ступинского лесничеств, а также в лесничестве «Русский лес», где будет третий.

Второй класс опасности также установится на большей части территории региона 22 августа, при этом в Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 14 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные ливни.

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