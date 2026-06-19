Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 июня

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет колебаться от +14 до +24 градусов днем и от +8 до +12 — ночью. В этот период ожидается второй класс пожарной опасности. Сипомтики обещают переменную облачность, без дождей.

В четверг, 18 июня, в Подмосковье не выявили ни одного лесного пожара. С 19 по 21 июня на большей части территории региона ожидают второй класс пожарной опасности. При этом 19 июня в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах, 20 июня — в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском ожидается первый класс, а 21 июня в Луховицком — третий.

При обнаружении лесного пожара следует обратиться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.