Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 августа

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 18 августа. Он произошел в Балашихе в двух километрах от микрорайона Железнодорожного. Огонь распространился на 0,01 гектара, его тушили шесть человек. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на большей части территории региона 19 августа установится третий класс пожарной опасности, при этом в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидают второй.

Во вторник, 20 августа в Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Шатурском лесничествах будет второй, а в Бородинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — третий.

В среду, 21 августа, в Подмосковье установится второй класс пожарной опасности, за исключением Бородинского, Луховицкого, Наро-Фоминского, Подольского, Ступинского лесничеств и лесничества «Русский лес», где ожидают третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов дне и опустится до 14 ночью. Ожидается малооблачная погода и кратковременные дожди.

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