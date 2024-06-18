Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 июня

Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 20 июня. Местами риски увеличатся до третьего класса.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 18 июня на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй, а в Дмитровском — третий.

В среду и четверг, 19 и 20 июня, спрогнозировали второй класс пожарной опасности, при этом 19 июня в Ногинском лесничестве установится первый.

В ближайшее дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

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